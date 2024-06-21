Четверо погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области

Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области, сообщил источник РЕН ТВ.Борт пропал с радаров и перестал выходить на связь 20 июня, однако обнаружить его удалось только 21 июня.
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