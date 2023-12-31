Редкости и химеры: культурная афиша января

«Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» 27 декабря — 16 июня Музей «Новый Иерусалим» В подмосковном Новом Иерусалиме происходит перекличка веков и музеев, ведь тема — отражение допетровской эпохи в искусстве Серебряного века — масштабна, и с этими масштабами музей справляется сполна.