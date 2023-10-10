Детская площадка в Пензе обогатилась новыми игровыми элементами в рамках социально значимых проектов

Подробности об этом были предоставлены пресс-службой городской администрации. Многофункциональный детский игровой комплекс установили благодаря усилиям членов жилищно-строительного кооператива «Лотос», который состоит из жителей многоквартирного дома №64 на улице Мира.
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