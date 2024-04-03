🎣🪝В древнем поселении под Керчью нашли следы первобытного рыболовства Керамические фигурки корабликов, тёрочники, рыболовные грузила обнаружили во время раскопок в поселении Глейки 2.
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🎣🪝В древнем поселении под Керчью нашли следы первобытного рыболовства Керамические фигурки корабликов, тёрочники, рыболовные грузила обнаружили во время раскопок в поселении Глейки 2.