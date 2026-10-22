"Ночные снайперы", переписка и уроки прошлого. Спустя более чем 20 лет после громкого ухода из группы "Ночные снайперы", Светлана Сурганова продолжает поддерживать связь со своей бывшей напарницей Дианой Арбениной.
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