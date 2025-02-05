Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство ответом президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года), который согласился на план президента США Дональда Трампа по обмену редкоземельных металлов на продолжение помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии