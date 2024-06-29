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Царьград

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Тысячи челябинцев попрощались со школой под проливным дождем

Тысячи челябинцев попрощались со школой под проливным дождем

"Атомный выпускной" прошел в парке имени Гагарина.Ажиотаж вокруг праздника выпускников начали создавать в Челябинске задолго до его старта.

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