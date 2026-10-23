Алтайский священник, настоятель часовни Святой мученицы Татьяны рядом с АлтГТУ Александр Микушин отреагировал на подачу в кассационный суд жалобы Виталия Манишина, признанного виновным в 11 убийствах и осужденного на 25 лет лишения свободы.