Враг загоняет под воду крымскую «дорогу жизни»

Конгресс США предупредил Китай, чтобы тот даже не думал помогать нам строить защищённый от ударов противника дублёр моста через Керченский пролив Поразительный, на первый взгляд, законопроект H.
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