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Власти России разрешили автозаводам пренебречь экологией и безопасностью

Власти России разрешили автозаводам пренебречь экологией и безопасностью

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства Российской Федерации № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

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