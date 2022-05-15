Власти России разрешили автозаводам пренебречь экологией и безопасностью

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства Российской Федерации № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства Российской Федерации № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».
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