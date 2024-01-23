23 января профессиональный праздник отмечают пожарные дознаватели России

За прошлый год специалистами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы МЧС России было возбуждено более тысячи уголовных дел по фактам пожаров— Дознание по пожарам — это одно из самых сложных направлений в расследовании происшествий и преступлений.