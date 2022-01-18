ФАС может запретить банкам навязывать клиентам определенную страховую компанию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства РФ, предполагающий введение запрета для кредитных организаций на навязывание заемщикам услуг определенной страховой компании.
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства РФ, предполагающий введение запрета для кредитных организаций на навязывание заемщикам услуг определенной страховой компании.
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