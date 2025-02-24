Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выборы в бундестаг, заявил, что по их итогам продолжится падение экономики ФРГ, останутся и проблемы с мигрантами, а большая часть немецких избирателей, упорно голосующих за политиков, ведущих Германию к упадку, видимо, «не наелись» проблем, поэтому ФРГ есть куда падать.
Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии
Комментарии
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Eduard
Потому что население тупое!
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16 час.
Юрий Ильинов
На Западе начиная с времён Ивана Грозного используют различные методы для отупления населения. Такие методы применили на Украине. Да и в самой России отдельные личности зомбираются подобным.
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15 час.
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