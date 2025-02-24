Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя выборы в бундестаг, заявил, что по их итогам продолжится падение экономики ФРГ, останутся и проблемы с мигрантами, а большая часть немецких избирателей, упорно голосующих за политиков, ведущих Германию к упадку, видимо, «не наелись» проблем, поэтому ФРГ есть куда падать.