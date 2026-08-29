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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Уолш: «Зарплаты игроков в НХЛ сдерживаются. Если самая высокий оклад составляет 20,4 млн долларов, представьте, какой бы он был без потолка зарплат»

Агент Аллан Уолш высказался о зарплатах хоккеистов НХЛ на фоне нового контракта защитника Кэйла Макара и « Колорадо ».

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