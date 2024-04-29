Экс-премьер Британии объяснил рост националистических настроений в Европе

ЛОНДОН (ИА Реалист). К июньским выборам в Европейский парламент ультранационалистические демагоги и националисты-популисты лидируют по опросам в Италии, Нидерландах, Франции, Австрии, Венгрии и Словакии и занимают второе место в Германии и Швеции.