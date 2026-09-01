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Энциклопедия Техники

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Почему советская техника до сих пор работает: феномен вечных агрегатов

Почему советская техника до сих пор работает: феномен вечных агрегатов

Бывает, заходишь на старую дачу или в гараж к знакомому, и среди современных пластиковых приборов вдруг замечаешь массивный холодильник с округлыми формами или пылесос, похожий на капсулу из фантастического фильма.

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