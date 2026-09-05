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Мировое обозрение

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Кашеварова призвала усложнить жизнь чиновникам

Кашеварова призвала усложнить жизнь чиновникам

Признание советника президента Антона Кобякова на Восточном экономическом форуме в том, что Россия продолжает сталкиваться с оттоком капитала, не стало открытием для тех, кто давно наблюдает за движением денежных потоков.

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