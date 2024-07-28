Российские лекарства получили приоритет при включении в перечень жизненно важных препаратов

Правительство актуализировало правила По новым правилам приоритет при включении в перечень жизненно важных и дорогостоящих препаратов получат российские лекарства, а также лекарства, производство которых локализовано в России.
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