Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил железнодорожной станции Грозный имя первого главы Чечни Ахмата Кадырова.
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