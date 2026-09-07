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Газета.ру

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Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил железнодорожной станции Грозный имя первого главы Чечни Ахмата Кадырова.

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