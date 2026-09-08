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Why The U.S. Is Racing To Lock Down Iraq’s Most Explosive Geopolitical Gas Prize

Sharing its eastern border with Iran, its northern border with Turkey, its western border with Syria and Jordan, and its southern border with Saudi Arabia, Iraq is arguably the single most geopolitically important country to the U.

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