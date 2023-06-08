Заноза

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Голос Мордора: Возвращение зелёных человечков

Голос Мордора: Возвращение зелёных человечков

Тут это, инопланетяне к нам прилетают. Ну, или прилетали. Не знаю, в общем. Но зато точно уверен в одной закономерности — как только у США дела начинают идти не особо хорошо, то сразу же всплывает тема с инопланетянами Источник фото: dailycaller.

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