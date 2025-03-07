Эксперты предупреждают о мошеннических схемах перед 8 марта

Усиление мошеннической активности с приближением 8 марта фиксируют специалисты ВТБ. Злоумышленники используют комбинированные схемы по социальной инженерии и фишингу с акцентом на праздничную тему: ложные предложения о знакомствах, рассылка вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах.