Как сделать пилу из канцелярского ножа

Из обычного канцелярского ножа можно сделать отличную, а главное нужную в хозяйстве мини пилу. Которую можно положить в ящик с инструментами и носить, так как таскать с собой обычную большую ножовку крайне не удобно.
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