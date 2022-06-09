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Полное обнуление. Эксперт рассказал, как мошенники могут списать все деньги с вашей карты

Полное обнуление. Эксперт рассказал, как мошенники могут списать все деньги с вашей карты

Генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что у мошенников есть несколько способов для того, чтобы «очистить» вашу карту, которую многие россияне считают удобным и надежным способом оплаты и хранения денег, сообщает PRIMPRESS.

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