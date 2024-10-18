В кепке и шортиках: Аллу Пугачеву засняли на прогулке с сыном

После долгого затишья в публичной жизни, Алла Пугачева вновь привлекла внимание своих поклонников.На днях стало известно, что 75-летняя Алла Пугачёва с детьми, Лизой и Гарри, тайно перебралась из Прибалтики на солнечный Кипр.
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