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В кепке и шортиках: Аллу Пугачеву засняли на прогулке с сыном

В кепке и шортиках: Аллу Пугачеву засняли на прогулке с сыном

После долгого затишья в публичной жизни, Алла Пугачева вновь привлекла внимание своих поклонников.На днях стало известно, что 75-летняя Алла Пугачёва с детьми, Лизой и Гарри, тайно перебралась из Прибалтики на солнечный Кипр.

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Андрей
нас...ать.давно.
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