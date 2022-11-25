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«Пистонс» считают, что Кейду Каннингему следует согласиться на операцию. У клуба будет больше шансов получить Вембаньяму

У разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема подозрение на стрессовый перелом голени. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, клуб призывает Каннингема согласиться на операцию.

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