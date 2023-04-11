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Сенатор Косачев припомнил украинский нацизм в день освобождения узников концлагерей

Сенатор Косачев припомнил украинский нацизм в день освобождения узников концлагерей

Людям ни в коем случае нельзя забывать о жертвах преступлений нацизма. Такое мнение озвучил сенатор России Константин Косачев в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

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