Политолог Суслов: Россия ответит на наращивание военных сил США и НАТО в Европе

Россия ответит на наращивание военных сил США и НАТО в Европе, частично нарастив свое военное присутствие на западных границах и углубив военную интеграцию с Белоруссией, в том числе через размещение в республике тактического ядерного оружия.
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