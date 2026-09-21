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Царьград

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Ottawa Citizen: Канада получит первые F-35 от США в 2027 году

Ottawa Citizen: Канада получит первые F-35 от США в 2027 году

Канада создаёт новые силы безопасности для американских F-35, которые поступят в 2027 году. Первоначальная подготовка пройдёт в США, а затем истребители разместят на авиабазах в Канаде к 2028 году.

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