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Бэтрынча впервые рассказал о разногласиях между ПСРМ и ПКРМ

Бэтрынча впервые рассказал о разногласиях между ПСРМ и ПКРМ

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Бэтрынча впервые рассказал о разногласиях между социалистами и коммунистами, сформировавшими единый избирательный блок (ИБКС) на досрочных парламентских выборах 2021 года.

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