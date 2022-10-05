Бэтрынча впервые рассказал о разногласиях между ПСРМ и ПКРМ

Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Бэтрынча впервые рассказал о разногласиях между социалистами и коммунистами, сформировавшими единый избирательный блок (ИБКС) на досрочных парламентских выборах 2021 года.