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По силам ли Европе ее милитаристские амбиции?

По силам ли Европе ее милитаристские амбиции?

На фоне усиленно раздуваемого официальным Брюсселем и некоторыми европейскими лидерами антироссийского психоза, а также все больше усложняющихся отношений Евросоюза с главными «стратегическими союзниками» – Соединенными Штатами, все больше разговоров идет об острой необходимости милитаризации ЕС и «обретении независимости» от «трансатлантических партнеров».

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