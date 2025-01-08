Турции полегчает после поражения Украины – рейгановский чиновник

Сделка по Украине облегчит международное положение Турции, вовлеченной сейчас в конфликт в Сирии. Об этом американский бизнесмен Дов Закхайм, работавший в Пентагоне при Рональде Рейгане, заявил на презентации четвертого номера журнала Defense Journal в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».