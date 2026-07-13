В России объяснили, что стоит за грядущей сменой правительства Украины

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Рамблером объяснил логику масштабных кадровых изменений в Киеве. По его мнению, грядущая отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко и обновление кабинета министров являются четким сигналом начала подготовки команды Владимира Зеленского к избирательному процессу.
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