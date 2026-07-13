Политика как он...
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Политика как она есть

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В России объяснили, что стоит за грядущей сменой правительства Украины

В России объяснили, что стоит за грядущей сменой правительства Украины

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Рамблером объяснил логику масштабных кадровых изменений в Киеве. По его мнению, грядущая отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко и обновление кабинета министров являются четким сигналом начала подготовки команды Владимира Зеленского к избирательному процессу.

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Комментарии
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Игорь
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1 м.
Галина Чужая
Не смешите наши тапочки, а то придётся новые покупать.
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1 м.
Житель Империи
И ведь «выберут». В условиях жесточайшей диктатуры результат можно просто написать.
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4 н.