Илон Маск назвал борьбу с бюрократией в правительстве невероятно сложной задачей

Бывший глава департамента государственной эффективности (DOGE), предприниматель Илон Маск заявил, что ситуация с бюрократией в США значительно хуже, чем он предполагал, а борьба с правительственной бюрократией представляет из себя «невероятно сложную задачу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии