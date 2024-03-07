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Кто покрывал Чубайса? Иск "Роснано" раскрыл сообщников главного "приватизатора"

Кто покрывал Чубайса? Иск "Роснано" раскрыл сообщников главного "приватизатора"

"Роснано" подало в суд из-за действий Чубайса. Названы его возможные покровители в высших эшелонах власти.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
То, что &quot;Чубайс всегда находил &quot;хлебные места&quot;, именно в период правления нынешнего Президента - это, для мыслящих людей, означает многое. Без соответствующего мнения лично г-на Путина, такое положение дел существовать не могло. Ибо при &quot;ручном управлении&quot;, которое построил Путин, назначение высших чиновников страны, без его, хотя бы молчаливого согласия, - было и есть невозможное событие ! Значит это либо благодарность за что-то &quot;значимое&quot;, либо вера в преданность, либо вера в исключительную компетентность и профессионализм назначаемого чиновника. В любом случае, для умеющих мыслить логически, вывод &quot;неутешительный&quot; в части отношения к Президенту.
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