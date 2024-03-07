Кто покрывал Чубайса? Иск "Роснано" раскрыл сообщников главного "приватизатора"

ЮВ

Юрий Во

То, что "Чубайс всегда находил "хлебные места", именно в период правления нынешнего Президента - это, для мыслящих людей, означает многое. Без соответствующего мнения лично г-на Путина, такое положение дел существовать не могло. Ибо при "ручном управлении", которое построил Путин, назначение высших чиновников страны, без его, хотя бы молчаливого согласия, - было и есть невозможное событие ! Значит это либо благодарность за что-то "значимое", либо вера в преданность, либо вера в исключительную компетентность и профессионализм назначаемого чиновника. В любом случае, для умеющих мыслить логически, вывод "неутешительный" в части отношения к Президенту.