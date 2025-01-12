В мае 2025 года должны состояться повторные выборы главы государства в Румынии. Поскольку победа румына Кэлина Джорджеску на выборах президента Румынии в ноябре 2024 года многих на Западе не устроила и была отменена, в этой «демократической и свободной» стране по-прежнему руководит этнический немец Клаус Вернер Йоханнис.