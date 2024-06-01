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Как согласуются «красные линии» с вводом подразделений НАТО на Украину

Как согласуются «красные линии» с вводом подразделений НАТО на Украину

Обстановка, связанная с проведением военной спецоперации, усложняется. Правительства ряда государств благословляют атаки на объекты в глубине России, западные руководители обещают направить в Незалежную инструкторов, раздаются призывы объявить бесполётную зону.

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