Обстановка, связанная с проведением военной спецоперации, усложняется. Правительства ряда государств благословляют атаки на объекты в глубине России, западные руководители обещают направить в Незалежную инструкторов, раздаются призывы объявить бесполётную зону.
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