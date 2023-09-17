Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Моуринью о Лукаку в «Роме»: «Интеру» не стоит злиться, он выиграл дерби со счетом 5:1, там много выдающихся форвардов. Пусть порадуется за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен»

Моуринью о Лукаку в «Роме»: «Интеру» не стоит злиться, он выиграл дерби со счетом 5:1, там много выдающихся форвардов. Пусть порадуется за бывшего тренера, которому Ромелу был очень нужен»

«Хорошее выступление, но не на 7:0. Мы стремились к победе, к тому, чтобы победить с комфортным счетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх