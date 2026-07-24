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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп о том, будет ли он на матчах сборной в костюме или спортивной одежде: «Точно без галстука. В последние годы у меня была возможность обновить гардероб – теперь он больше подходит для новой роли»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ответил, будет ли он работать на матчах национальной команды в костюме или спортивной одежде.

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