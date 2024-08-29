Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи встретился с председателем Союза парламентариев за японо-китайскую дружбу Тосихиро Никаи в среду в Пекине.
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