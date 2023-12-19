Премьер Ирландии пожаловался пранкерам на колоссальный кризис из-за Украины

Глава правительства Ирландии Лео Вардакар в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканскими чиновниками, рассказал о колоссальном миграционном кризисе, который спровоцировала Украина.
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