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Царьград

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Лукашенко назвал недальновидным решение Молдовы покинуть СНГ

Лукашенко назвал недальновидным решение Молдовы покинуть СНГ

Президент Белоруссии считает, что решение о выходе Молдовы из Содружества принято её руководством, а не гражданами, и называет этот шаг недальновидным, отмечая при этом попытки Кишинёва сохранить участие в Договоре о зоне свободной торговли.

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