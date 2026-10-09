Лукашенко назвал недальновидным решение Молдовы покинуть СНГ

Президент Белоруссии считает, что решение о выходе Молдовы из Содружества принято её руководством, а не гражданами, и называет этот шаг недальновидным, отмечая при этом попытки Кишинёва сохранить участие в Договоре о зоне свободной торговли.
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