Из Боливии депортировали представителей «Соединенных Штатов Кайласы»

20 представителей несуществующего государства «Соединенных Штатов Кайласы» депортировали из Боливии после заключения соглашения с коренными народами многонационального государства о 1000-летней аренде участков Амазонки, 3 апреля пишет The New York Times.
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