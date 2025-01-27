В правила сдачи ГИА в девятых классах планируют внести изменения

Государственная Дума России планирует внести изменения в правила сдачи ГИА в девятых классах. Как сообщили в пресс-службе Думы, одно из предложений такое: если выпускники хотят после девятого класса пойти в колледж или техникум, для них предлагают отменить сдачу экзаменов по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике.