Захарова назвала участников швейцарского саммита по Украине политическими туристами

Представитель МИД России считает конференцию в Швейцарии по вопросу Украину полностью провальной.Спикер МИД России Мария Захарова сказала о том, что попытки представить эту конференцию в качестве события "чуть ли не вселенского масштаба" обернулись полным фиаско, так как "почти половина из 160 приглашенных отказалась заниматься политическим туризмом".