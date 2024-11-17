Прокуратура оспорила приговор о хищении миллиарда рублей в Росавиации

Гособвинитель посчитал, что фигурантов оправдали необоснованно и обратился в Верховный суд.Прокуратура обжаловала решение Мещанского районного суда, который ранее оправдал Сергея Юрьева и Владимира Мнишко по делу о хищении у структуры Росавиации.