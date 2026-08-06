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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игровую клюшку Александра Овечкина продали на аукционе за рекордные 940 тысяч рублей

На платформе Fan’s Dream завершился благотворительный аукцион по продаже игровой клюшки Александра Овечкина, с которой капитан «Вашингтон Кэпиталз» выступал в матчах НХЛ сезона-2025/26.

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