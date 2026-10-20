Согласно уточненным данным пресс-службы, обвиняемая получила от 61 клиента турагентства 17 050 576 рублей под предлогом подбора, бронирования и приобретения туристических путевок.
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