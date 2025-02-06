Препараты от широкого спектра инфекций помогут лечить коронавирус и клещевой энцефалит

Ученые из Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ) РАН с коллегами из других российских и зарубежных научных организаций синтезировали 35 соединений, разрушающих мембраны разных оболочечных вирусов и потенциально способных препятствовать развитию многих инфекций.