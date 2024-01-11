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Бесплатная «просрочка» для россиян: названо последнее препятствие

Бесплатная «просрочка» для россиян: названо последнее препятствие

Коммерсантов обяжут бесплатно кормить просроченными продуктами пенсионеров и малоимущих. Для этого они должны будут создать специальные социальные полки.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Ну и что дальше?Мне придётся у нотариусов доверенность выкупать,а это очень дорого стоит.Самостоятельно даже на улицу не могу выйти,а у соцзащиты за неделю заказывать машину для перевозки инвалидов.Да и гарантирует,что инвалида с 4-го этажа двое спустят на улицу без проишествий?Мне даже в подъезд запрещено выезжать.
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