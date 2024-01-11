Бесплатная «просрочка» для россиян: названо последнее препятствие

Aнатолий Райков

Ну и что дальше?Мне придётся у нотариусов доверенность выкупать,а это очень дорого стоит.Самостоятельно даже на улицу не могу выйти,а у соцзащиты за неделю заказывать машину для перевозки инвалидов.Да и гарантирует,что инвалида с 4-го этажа двое спустят на улицу без проишествий?Мне даже в подъезд запрещено выезжать.